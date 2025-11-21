Demanio marittimo, la Cassazione sanziona Regione e Comune per omessa vigilanza sui concessionari
Entrambi gli enti rispondono solidalmente dei danni da erosione costiera, anche se materialmente causati da terzi, qualora non abbiano esercitato i loro poteri di controllo e vigilanza
La Regione e il Comune rispondono solidalmente dei danni da erosione costiera, anche se materialmente causati da terzi, qualora non abbiano esercitato i loro poteri di controllo e vigilanza. Una diversa soluzione sarebbe in contrasto con gli articoli 70, comma 1, lettera h), e 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali) che attribuiscono alle Regioni e agli enti locali compiti...