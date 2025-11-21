Rigenerazione urbana, a Roma attuazione «mirata» della legge regionale

La Giunta di Roma Capitale ha approvato le modalità di attuazione della Legge Regionale n. 7/2017, come modificata dalla norma regionale n.12/2025 del luglio scorso sulla rigenerazione urbana. La legge approvata dall’assemblea aveva introdotto varie novità sull’impianto della legge precedente (superando anche alcuni scogli di costituzionalità) in tema di incentivi volumetrici sulle operazioni di rigenerazione, mutamenti di destinazione d’uso, recupero di sottotetti e piani seminterrati, tolleranze...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi