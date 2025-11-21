Rigenerazione urbana, a Roma attuazione «mirata» della legge regionale
La giunta capitolina ha definito l’applicazione delle novità introdotte dalla legge n.12/2025. Niente premialità volumetrica in centro storico e niente residenze in aree ex industriali
La Giunta di Roma Capitale ha approvato le modalità di attuazione della Legge Regionale n. 7/2017, come modificata dalla norma regionale n.12/2025 del luglio scorso sulla rigenerazione urbana. La legge approvata dall’assemblea aveva introdotto varie novità sull’impianto della legge precedente (superando anche alcuni scogli di costituzionalità) in tema di incentivi volumetrici sulle operazioni di rigenerazione, mutamenti di destinazione d’uso, recupero di sottotetti e piani seminterrati, tolleranze...
Correlati
Regione Lazio
Pedemontana lombarda: fine lavori tra tre anni
di Marco Morino