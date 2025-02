Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Lombardia: energia rinnovabile, 27,5 mln per nuove comunità energetiche

Con la pubblicazione del bando “RELOad-CER” la Regione Lombardia ha messo a disposizione a valere sui fondi PR FESR 2021-2027, Azione 2.2.2 “Sostegno alla diffusione delle comunità energetiche”, 27.750.000 di euro. L’iniziativa è finalizzata al finanziamento di interventi per la realizzazione di nuovi impianti di produzione a fonte rinnovabile e sistemi di accumulo di proprietà di soggetti pubblici e realizzati su immobili pubblici di proprietà del soggetto beneficiario, messi a servizio di comunità energetiche rinnovabili (CER) del territorio lombardo. Il bando è rivolto ai Comuni del territorio regionale con popolazione superiore a 5.000 abitanti e a soggetti pubblici presenti nell’elenco delle amministrazioni pubbliche annualmente pubblicato dall’Istat in qualità di membri di una comunità energetica costituita o da costituire. Le domande dovranno essere presentate entro il 15 maggio 2025. Sito web

Lombardia: prevista l’erogazione di fondi per la promozione e l’attrattività territoriale

La Regione Lombardia ha previsto l’attivazione del bando “Lombardia style” per sostenere lo sviluppo e la promozione, da parte di partenariati di Comuni, di palinsesti di eventi per l’attrattività turistica che valorizzino in modo nuovo ed efficace l’immagine della destinazione Lombardia anche al fine di destagionalizzare e incrementare i flussi turistici facendo leva sulla comunicazione coordinata. Possono presentare domanda in forma aggregata i capifila di partenariati composti da almeno cinque Comuni del territorio regionale. I progetti dovranno prevedere: un calendario di eventi di promozione turistica; il segmento turistico prevalente (es. turismo enogastronomico, turismo culturale, turismo attivo, …) e il mercato geografico prevalente (es. territori di prossimità, Italia, Europa…) cui si rivolge il palinsesto; un evento a cura di ciascun partner, capofila compreso; la strategia di comunicazione. Il budget disponibile è pari a 1.400.000 euro. L’intensità d’aiuto massima richiedibile è pari al 70% della spesa ammissibile per ciascun partner. La soglia di contributo massimo concedibile in capo a ciascun partner è pari a 10.000 euro. Le domande potranno essere inviate dal 27 febbraio 2025 al 19 giugno 2025. Sito web

Puglia: 5,5 mln per la riqualificazione ecologica della fascia costiera

La Regione Puglia ha previsto la selezione di proposte progettuali finalizzate alla riqualificazione ecologica e paesaggistica della fascia costiera che realizzino sistemi connessi di aree naturali e seminaturali tesi a consolidare i sistemi dunari, incrementare il grado di naturalità della fascia costiera e a potenziare la resilienza dell’ecotono costiero, anche con riferimento all’adattamento ai cambiamenti climatici. Le proposte progettuali dovranno essere incentrate sull’obiettivo di realizzare un sistema di aree costiere ad alto grado di naturalità di matrice vegetazionale come alberature, arbusti, piante erbacee, fiori. Possono presentare progetti Comuni, Province, Città metropolitana di Bari e gli enti gestori delle aree naturali protette e dei siti Rete natura 2000. Ciascun soggetto proponente può presentare una sola proposta progettuale. La dotazione finanziaria complessiva è pari a 5.500.000 euro. Scadenza 30 maggio 2025. Sito web

Puglia: pubblicato l’avviso per le proposte progettuali di attuazione della rete ecologica regionale

L’avviso pubblicato dalla Regione Puglia è volto alla selezione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di infrastrutture verdi territoriali intese come sistemi connessi di aree naturali e seminaturali in grado di coniugare gli aspetti ambientali, attraverso la salvaguardia e l’incremento della qualità ecologica e dei livelli di biodiversità degli elementi del reticolo idrografico pugliese, e gli aspetti paesaggistici, creando corridoi ecologici in grado di contrastare i processi di frammentazione del territorio e di salvaguardare il mosaico paesistico regionale. Le proposte progettuali, incentrate sull’obiettivo di realizzare “sistemi connessi di aree naturali e seminaturali”, in cui la matrice vegetazionale (alberature, arbusti, piante erbacee, fiori, ecc.) costituisce l’elemento prevalente svolgendo la funzione di connessione “ecologica” intesa come continuità strutturale e, ove necessario, come stepping-stones. Possono presentare progetti i Comuni, Province, Città metropolitana di Bari e gli enti gestori delle aree naturali protette e dei siti Rete natura 2000. Budget disponibile 5.500.000 euro. Scadenza 30 maggio 2025. Sito web

Veneto: economia circolare, attivato bando per il servizio di gestione dei rifiuti urbani

Con il presente bando la Regione Veneto ha inteso sostenere finanziariamente i Comuni per lo sviluppo di modelli di raccolta differenziata basati sulla digitalizzazione dei processi, l’efficientamento dei costi e la razionalizzazione e semplificazione dei flussi di rifiuti urbani prodotti, che consentano di pervenire a un incremento significativo delle quote di raccolta differenziata, in linea con gli obiettivi del piano regionale rifiuti. L’obiettivo è quello di efficientare il comparto impiantistico esistente dedicato al recupero dei rifiuti, mediante azioni di aggiornamento e adeguamento tecnologico, al fine di innovare i processi che siano in grado di valorizzazione le tipologie di rifiuti per i quali esistono criticità nelle filiere di recupero e per i rifiuti che contengono le Crm (critical raw materials), e sostenere inoltre iniziative finalizzate alla prevenzione della produzione dei rifiuti come riuso preparazione per il riutilizzo e alla massimizzazione del recupero di materia da rifiuti; Scadenza presentazione domande: 26 giugno 2025 ore 17:00. Budget disponibile pari a 22.000.000 euro . Sito web