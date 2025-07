Consulta servizi: urgente la revisione prezzi

Ultima chiamata per gli emendamenti al dl Infrastrutture sulla revisione prezzi per le imprese dei servizi riallineandone i criteri a quelli dei lavori e quindi prevedendo la soglia al 3% e la compensazione nella misura del 90% del valore eccedente contro gli attuali rispettivamente del 5% e 80%.



Per la Consulta dei servizi, costituita da 19 associazioni di categoria attorno al Manifesto dell’economia dei servizi, si tratta di un passaggio fondamentale. E in una nota si appellano a Parlamento e Governo...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi