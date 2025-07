Appalti, con l’IA nella logistica cresce il rischio di illeciti

Reverse charge, protocolli di legalità e linee guida. Sono solo alcuni degli strumenti che il settore della logistica sta mettendo in campo per contrastare i fenomeni di illegalità che si annidano nei processi di esternalizzazione. Non da ultimo, merita ricordare il tentativo, tuttora in corso, di tradurre in legge il cosiddetto progetto cruscotto, un sistema “certificato” di verifica documentale diretto a selezionare gli operatori logistici in regola, nonché l’intervento della contrattazione collettiva...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi