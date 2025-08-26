Rush finale sui cantieri Fs: riapre la Verona-Vicenza, ancora disagi per Genova
In conclusione i lavori lungo le linee ad alta velocità e su numerose tratte locali
Rush finale sui binari italiani. I grandi cantieri dell’estate 2025, che hanno imposto la chiusura di alcune linee ferroviarie, volgono al termine, con l’eccezione della direttrice Milano-Genova, dove è in corso un complesso intervento per il rifacimento di un ponte sul fiume Po e si andrà avanti per tutto settembre. Molti lavori sono già terminati o stanno per concludersi. Per i principali cantieri, la data spartiacque è la fine di agosto. Solo in alcuni casi è previsto un prolungamento dei lavori...