Ingegneria, eFM acquista il 51% della spagnola Archibus Solution Center

La società di ingegneria eFM, specializzata in servizi digitali per la gestione del real estate, ha acquistato il 51 percento della spagnola Archibus Solution Center diventando così il leader europeo del suo settore. La società romana gestisce oggi un portafoglio di contratti e ordini del valore di 190 milioni e, con il suo modello di business platform, amministra circa 7 miliardi di servizi. Questo corrisponde a 170 milioni di metri quadrati gestiti attraverso i servizi di digitalizzazione degli...

