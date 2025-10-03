Ingegneria, semestrale positiva per Dba Group: crescono produzione (+6,7%) e utile netto (+21,4%)

Dba Group, la maggiore delle (poche) società di ingegneria quotate (dal 2017) sul mercato Euronext Growth di Borsa Italiana, specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture, ha chiuso il primo semestre del 2025 con un valore della produzione di 57 milioni (più 6,7% rispetto all’analogo periodo del 2024). Esso è suddiviso in 36,2 milioni per servizi di engineering and project management, 2,6 milioni per servizi di information and communication...

