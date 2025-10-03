Ingegneria, semestrale positiva per Dba Group: crescono produzione (+6,7%) e utile netto (+21,4%)
Il portafoglio ordini vale 119 milioni, di cui 60 milioni riferiti al secondo semestre del 2025
Dba Group, la maggiore delle (poche) società di ingegneria quotate (dal 2017) sul mercato Euronext Growth di Borsa Italiana, specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture, ha chiuso il primo semestre del 2025 con un valore della produzione di 57 milioni (più 6,7% rispetto all’analogo periodo del 2024). Esso è suddiviso in 36,2 milioni per servizi di engineering and project management, 2,6 milioni per servizi di information and communication...