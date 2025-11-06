Sanatoria, per dire no la Sovrintendenza deve prima annullare il parere positivo
Tar Sardegna contro l’ente di tutela che in un primo momento aveva dato l’ok e poi ha cambiato idea
In caso di parere di compatibilità per concessioni in sanatoria è nullo il secondo parere se il primo non è stato annullato. È quanto emerge da una sentenza del Tar di Roma, la numero 19026/2025 in merito al ricorso di una persona che aveva impugnato il diniego espresso dalla soprintendenza. La vicenda era nata quando gli eredi del proprietario di un edificio realizzato in area vincolata avevano impugnato il diniego espresso dalla soprintendenza per una richiesta di condono di un’opera realizzata...