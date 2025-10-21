Sì all’assicurazione dei progettisti pubblici in deroga al divieto di copertura per responsabilità erariale
Secondo la Corte conti è possibile per gli enti locali stipulare polizze assicurative a copertura dei rischi professionali dei propri dipendenti incaricati della progettazione o della verifica dei progetti
Con la deliberazione n. 19/2025, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha stabilito che l’obbligo di copertura assicurativa per progettisti e verificatori interni, previsto dal Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023), costituisce una deroga speciale al divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile sancito dall’articolo 3, comma 59, della legge 244/2007.
La decisione chiarisce una questione di massima sollevata dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana...