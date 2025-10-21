Fisco e contabilità

Imu, Tari, canoni, multe: dall’anno prossimo sanatorie libere in regioni ed enti locali

Ogni ente potrà scegliere a quali tipologie di entrate <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">azzerare sanzioni e interessi</span>

di Marco Mobili, Giovanni Parente e Gianni Trovati

Mentre tutti gli occhi erano concentrati sulla sorte della quinta rottamazione, in arrivo come previsto nel formato limitato ad avvisi bonari, contributi e multe della Polizia stradale, sul treno della legge di bilancio salivano le sanatorie a tutto campo per Imu, Tari, canoni multe e per le altre entrate di Regioni, Province, Città metropolitane e, soprattutto, Comuni.

La bozza della legge manovra imbarca infatti la “libertà di rottamazione” concessa agli enti territoriali, che potranno «introdurre...

