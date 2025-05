Sicurezza sul lavoro, formazione estesa e con l’obbligo di verifica

Dopo anni di attesa e rinvii, sembra essere giunto finalmente in porto il nuovo Accordo della Conferenza Stato-Regioni (17 aprile 2025, repertorio atti 59/CSR) che ridefinisce in modo sostanziale tutta la materia della formazione nell’ambito dell’igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (si vedano Il Sole 24 Ore del 22 aprile e Norme&Tributi Plus Lavoro del 29 aprile). L’accordo, pur siglato, non è ancora in vigore ma lo diventerà al momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. L’atto prevede...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi