Dissesto, Ance: piano con governance unica, diagnosi sismica obbligatoria e incentivi graduati sul reddito

Un piano pluriennale con fondi certi, una cabina di regia unica a livello nazionale e un sistema informativo integrato per la gestione degli interventi. Sono le tre direttrici indicate dall’Associazione nazionale costruttori (Ance) per affrontare in maniera strutturale il dissesto idrogeologico che colpisce in modo ricorrente il territorio italiano. A illustrarle è stata la presidente dell’associazione, Federica Brancaccio, nel corso dell’audizione presso la Commissione parlamentare d’inchiesta sul...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi