Termovalorizzatore di Roma, gare Invitalia (a inviti senza bando) sulla verifica del progetto

Sarà Invitalia a gestire le gare di servizi tecnici per la verifica del progetto del termovalorizzatore di Roma (che sorgerà nell’area di Santa Palomba, su un terreno acquisito da Ama nel 2022) presentato dall’unico proponente e partecipante alla successiva gara in Pf: cioè il raggruppamento guidato da Acea Ambiente con Hitachi Zosen Inova Ag, Vianini Lavori e Suez Italy. Lo dispone l’ordinanza n.30/2024 del 15 agosto scorso firmata dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri in qualità di commissario ...

