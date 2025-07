Milano-Cortina, impianti quasi pronti in Trentino

Atleti e atlete di salto e combinata nordica, lunedì 14 luglio, hanno testato per la prima volta il Trampolino di Predazzo, in Val di Fiemme, opera strategica in vista dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Gli azzurri, con in testa la fiemmese Annika Sieff, hanno infatti inaugurato i nuovi trampolini HS143 e HS109, lunghi rispettivamente 290 e 260 metri, appena rinnovati grazie agli investimenti per le Olimpiadi e Paralimpiadi 2026 gestiti dalla Provincia autonoma di Trento, in raccordo...

