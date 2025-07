Ponte sullo Stretto, fonti Ue: può accedere al fondo competitività

«Il ponte sullo stretto di Messina, essendo un progetto interamente situato in Italia, non può essere finanziato attraverso il programma Connecting Europe Facility», che nel prossimo bilancio Ue sarà riservato ai progetti transfrontalieri, «ma rientra nelle reti Ten-T, nella parte nazionale» e per questo potrà essere sostenuto attraverso altri strumenti, come «i fondi nazionali» previsti dai piani di partenariato tra l’Italia e Bruxelles «o il Fondo europeo per la competitività». Lo ha spiegato una...

