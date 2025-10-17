Trento, Siram vince gli impianti di depurazione e i collettori da 116,6 milioni
A Gcf Generale costruzioni ferroviarie l’accordo quadro per i lavori di rifacimento della trazione elettrica di Ferrovie Nord Milano
Opere sulle reti al via a Trento. Siram si è aggiudicata il servizio di gestione e custodia degli impianti di depurazione, collettori fognari e stazioni di sollevamento del bacino Trentino Centrale (lotto 1) della Provincia Autonoma di Trento. Il valore del bando era di 116.629.350 euro.
Gcf Generale costruzioni ferroviarie ha vinto l’accordo quadro per i lavori di rifacimento della trazione elettrica ramo Milano di Ferrovie Nord. L’importo degli interventi era di 20.848.346 euro.
