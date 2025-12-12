A Castellarano la comunità energetica rinnovabile nata dalla coop edilizia
L’operazione è il risultato di un percorso avviato nel 2023 che ha visto coinvolta la società Viappiani
Una comunità energetica rinnovabile nata dalla trasformazione di una storica cooperativa edilizia. È stata presentata ieri a Castellarano (Reggio Emilia), e si chiama “Luigi Viappiani Sc”: è la prima operativa su questo territorio e potrà crescere nel tempo, accogliendo nuovi soci. L’operazione è il risultato di un percorso avviato nel 2023, che ha visto coinvolta la società cooperativa Viappiani (i suoi soci sono i fondatori) nonché l’amministrazione comunale, con soggetti tecnici e industriali ...