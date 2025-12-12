A Castellarano la comunità energetica rinnovabile nata dalla coop edilizia

Una comunità energetica rinnovabile nata dalla trasformazione di una storica cooperativa edilizia. È stata presentata ieri a Castellarano (Reggio Emilia), e si chiama “Luigi Viappiani Sc”: è la prima operativa su questo territorio e potrà crescere nel tempo, accogliendo nuovi soci. L’operazione è il risultato di un percorso avviato nel 2023, che ha visto coinvolta la società cooperativa Viappiani (i suoi soci sono i fondatori) nonché l’amministrazione comunale, con soggetti tecnici e industriali ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi