Immobiliare, in Italia 8,5 milioni di abitazioni non utilizzate

Sono 8 milioni e mezzo le case «dormienti» in Italia, cioè inutilizzate là dove invece lo potrebbero essere, il 25,7% del totale delle abitazioni intestate a persone fisiche. Di queste, 5,8 milioni di case sono seconde case non utilizzate per soggiorni brevi o non locate e quasi 1,4 milioni di case sono prive di allacciamento alle reti di energia e acqua, mentre quasi 1,3 milioni di case hanno «utilizzi indefiniti» e non figurano nelle dichiarazioni dei redditi.

Le informazioni si leggono nel 4° Rapporto...