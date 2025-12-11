Imprese

Donnarumma (Fs): inopportuna la segnalazione dell’Ance su Pizzarotti

I costruttori avevano sollevato dubbi sull’operazione in riferimento a concorrenza, codice degli appalti e commistioni tra pubblico e privato

di Alessandro Lerbini

«Sulla questione Pizzarotti abbiamo avuto una segnalazione dell’Ance che abbiamo ritenuta inopportuna e inappropriata. Non commento nel dettaglio. Agiremo andando avanti». Lo ha dichiarato Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo FS durante la conferenza stampa al termine della presentazione del Piano Strategico 2025-2029 Gruppo FS - Next Level che si è svolta oggi a Roma presso l’Auditorium Parco della Musica, in riferimento alla cessione del ramo d’azienda...

