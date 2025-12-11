Cantieri stradali, in Italia scende in campo il robot umanoide Hero
Sviluppato da Edil San Felice in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli e il Gruppo Notos è in grado di occuparsi delle attività più critiche e pericolose. Ma non sostituirà il lavoro umano. Il debutto sul campo atteso per metà 2026
Un robot “umanoide” progettato ad hoc per operare nei cantieri stradali italiani. Si chiama Hero, che sta per Humanoid for Enhanced Road Operations, ed è “figlio” di un progetto -frutto di un investimento iniziale per 600mila euro - portato avanti da Edil San Felice, società che si occupa della manutenzione di infrastrutture critiche, in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli e al Gruppo campano Notos specializzato in soluzioni ingegneristiche avanzate. «Con Hero introduciamo una tecnologia...