A Mantova gara in tre lotti per lavori idrici fino a 39 milioni di euro

A Mantova la multiutility AqA srl ha pubblicato il bando in tre lotti identici per i lavori di realizzazione di nuove reti di acquedotto e fognature, oltre a interventi di rifacimento di acquedotto e fognatura. Ciascun lotto prevede la sottoscrizione, da parte dell’operatore selezionato, di un accordo quadro di durata triennale. La gara, con procedura aperta, prevede l’affidamento di lavori per un importo complessivo fino a 39 milioni di euro, di cui 37,05 milioni di lavori e 1,95 milioni di oneri...

