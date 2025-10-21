Edilizia, nel primo semestre 2025 calo del 7,8% per gli investimenti in abitazioni
L’Ance confermata la previsione di -7% a fine 2025. Nel periodo gennaio-giugno -0,7% delle ore lavorate. Scendono i listini dei materiali (grazie al calo del costo del greggio)
Nei primi sei mesi dell’anno, gli investimenti nel comparto abitativo hanno visto un calo tendenziale del 7,8%, mentre nelle opere pubbliche e negli immobili non residenziali il dato vede un robusto incremento del 17,7%. A fronte di questi andamenti contrapposti il dato di sintesi è di un +2,7% degli investimenti nel semestre. I numeri - che si leggono sull’ultimo numero del bollettino congiunturale “Edilizia Flash” uscito il 20 ottobre a cura dell’ufficio studi dell’Ance - segnano un complessivo...