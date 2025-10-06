A un team italo-inglese il progetto della nuova sede del ministero dell’Ambiente all’Eur
Il concorso per la demo-ricostruzione dell’edificio a un raggruppamento guidato da Gpa con Oblyk Studio, Studio Perillo, Plp Architecture International, Studio Associato Valentini Architetture ed Enser
Un costituendo raggruppamento temporaneo tra società di architettura e di ingegneria italo-inglese comprendente Oblyk Studio, Studio Perillo, Gpa (mandataria), Plp Architecture International, Studio Associato Valentini Architetture ed Enser ha vinto il concorso per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica (in modalità Bim) relativa alla demolizione e ricostruzione dell’edificio a Roma Eur destinato alla nuova sede del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase).
