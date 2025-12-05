Caro-materiali: emergenza in 12.917 cantieri per 91 miliardi. Sicilia, Lombardia e Veneto le regioni più esposte
Studio Ance sulla geografia delle opere a rischio blocco per crisi di liquidità. Per un terzo si tratta di lavori Pnrr. Sguardo rivolto alle possibili soluzioni con gli emendamenti alla Manovra
Sono 12.917 le opere attualmente in esecuzione, per 90,929 miliardi di euro, per le quali – dopo la fine degli strumenti emergenziali Covid-inflazione – non esiste più una compensazione stabile tra prezzi di gara e aumenti effettivi registrati negli ultimi due anni. Dentro questo perimetro si collocano ben 4.367 interventi finanziati dal Pnrr per 36,377 miliardi, un terzo dell’intero stock a rischio blocco per crisi finanziaria. Con effetti potenzialmente esplosivi sulla messa a terra del Piano, ...