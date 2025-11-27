Omessa Scia antincendio, il reato permane fino alla regolarizzazione

Il reato di omessa presentazione della Scia antincendio è «permanente» e non va in prescrizione se l’attività non viene messa in regola adempiendo agli obblighi sanciti dal regolamento di prevenzione incendi (Dpr 151 del 2011). È quanto afferma la Cassazione (sentenza n.37682 depositata lo scorso 19 novembre 2025) pronunciatasi sul ricorso del responsabile di un’autorimessa a Campobasso soggetta ai controlli di prevenzione incendi. Il ricorrente, condannato dal tribunale ordinario alla pena di 1500...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi