A2A cresce a Sud: rilevata la calabrese Novito Acque
La società gestisce la depurazione in sette comuni della Locride
A2A, attraverso la controllata A2A Ciclo Idrico, ha firmato l’accordo per l’acquisizione di circa il 70% del capitale sociale di Novito Acque, società attiva nella gestione operativa di impianti di depurazione e reti fognarie in sette comuni della Locride. Con questa operazione, il gruppo consolida la propria presenza in una regione che definisce «strategica», dove è già attivo nei settori della generazione dell’energia e nell’economia circolare con la gestione dei rifiuti.
«Dall’avvio del nostro ...