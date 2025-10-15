Niente Durc anche se si è a debito solo per le sanzioni o interessi
Niente Durc se l’azienda deve agli enti previdenziali (Inps, Inail, Casse edili) solo sanzioni civili. Giunge a questa conclusione il ministero del Lavoro rispondendo all’Associazione nazionale per industria e terziario (Anpit) con l’ interpello n.3/2025. Secondo il Dicastero, una situazione debitoria costituita esclusivamente da accessori di legge (sanzioni/interessi) non configura l’ipotesi di scostamento non grave prevista dal terzo comma dell’articolo 3 del Dm 30 gennaio 2015, che consente il...