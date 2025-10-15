Asphaltica World, a Bari focus su sostenibilità, intelligenza artificiale e sicurezza

Si terrà il 29, 30 e 31 ottobre a Bari, presso la Fiera del Levante, la nuova edizione di Asphaltica World 2025, la manifestazione dedicata alla filiera della strada e dell’asfalto, ideata dall’Associazione SITEB (Strade Italiane e Bitumi) e organizzata da BolognaFiere, con il patrocinio tra gli altri del MIT, ANAS, PIARC, Politecnico di Bari, SIIV.

L’appuntamento, che si svolgerà per la prima volta nel mezzogiorno, propone un ricco calendario di eventi convegnistici: saranno 28 quelli promossi dalle...