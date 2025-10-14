Finanza di progetto, prelazione, accesso agli atti: stop di Bruxelles al Codice appalti
Sette rilievi, sette contestazioni che ne mettono in crisi l’impianto, inclusi capitoli molto rilevanti, come l’accesso agli atti, il diritto di prelazione e tutta l’architettura della finanza di progetto. Bruxelles, con la missiva recapitata l’8 ottobre all’Italia (si veda «Il Sole 24 Ore» di sabato) ha fatto un ulteriore passaggio che, se non sanato in fretta, potrebbe trasformarsi in una procedura di infrazione con deferimento alla Corte di Giustizia Ue. E che potrebbe portare a una nuova riscrittura...