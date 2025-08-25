Accrual, nei modelli di raccordo la riclassificazione non è del tutto automatizzata
È necessario che l’ente provveda in alcuni casi con rettifiche manuali
Per supportare le amministrazioni nella elaborazione degli schemi di Conto economico e Stato patrimoniale, relativi all’esercizio 2025, previsti nell’ambito della fase pilota di implementazione della contabilità Accrual, la Struttura di governance della Ragioneria Genarle dello Stato ha predisposto modelli di raccordo fra i piani dei conti attualmente in uso, secondo la normativa vigente, e il Piano dei conti unico Accrual. I modelli hanno il formato di una cartella MS-Excel, composta di vari fogli...