Accrual, nei modelli di raccordo la riclassificazione non è del tutto automatizzata

Per supportare le amministrazioni nella elaborazione degli schemi di Conto economico e Stato patrimoniale, relativi all’esercizio 2025, previsti nell’ambito della fase pilota di implementazione della contabilità Accrual, la Struttura di governance della Ragioneria Genarle dello Stato ha predisposto modelli di raccordo fra i piani dei conti attualmente in uso, secondo la normativa vigente, e il Piano dei conti unico Accrual. I modelli hanno il formato di una cartella MS-Excel, composta di vari fogli...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi