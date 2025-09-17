Fisco e contabilità

Riscossione, addio a 408,5 miliardi ma accesso aperto ai conti di chi evade

Pronta la relazione della commissione tecnica sul magazzino dell’ex Equitalia. Le proposte: stralcio delle cartelle irrecuperabili a carico di 9,3 milioni di contribuenti (44mila euro a testa) e accesso a tutti i dati bancari e tributari

di Marco Mobili, Giovanni Parente e Gianni Trovati

Un colpo di forbice su 408,47 miliardi di tasse non riscosse, e una botta di acceleratore a pignoramenti e azioni esecutive, tagliando le procedure e allargando le possibilità di accesso dell’agente della riscossione ai database della fattura elettronica e all’anagrafe dei conti.

La relazione

È qui il succo delle proposte elaborate dalla Commissione tecnica sulla riscossione, nella bozza di relazione scritta dopo un confronto tecnico con la Ragioneria generale e il dipartimento Finanze e inviata alla...

