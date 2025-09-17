Entrate, niente Iva sulle visite a miniere e parchi speleologici
L’Agenzia ribadisce inoltre che le esenzioni devono essere interpretate in senso restrittivo
L’agenzia delle Entrate, con la risposta 229/2025, chiarisce l’ambito di applicazione dell’esenzione prevista dall’articolo 10, comma 1, n. 22), del Dpr 633/1972, che prevede l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per «le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili». La risposta riveste particolare importanza in quanto ribadisce ancora come ...
