Ad Afragola project financing da 35,2 milioni per servizio energia e illuminazione
A Teramo al via i lavori di messa in sicurezza e adeguamento funzionale delle strade provinciali per 14.779.542 euro
Finanza di progetto al primo posto della Top 10 dei bandi della settimana. Il Comune di Afragola affida in concessione la progettazione esecutiva per la realizzazione dei lavori e per lo svolgimento del servizio energia, comprensivo di fornitura dei vettori energetici e di manutenzione, nonché l’efficientamento energetico degli immobili, degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici del comune. Il valore della gara è di 35.271.583 euro. L’avviso scade il 31 ottobre.
