Ad Afragola project financing da 35,2 milioni per servizio energia e illuminazione

Finanza di progetto al primo posto della Top 10 dei bandi della settimana. Il Comune di Afragola affida in concessione la progettazione esecutiva per la realizzazione dei lavori e per lo svolgimento del servizio energia, comprensivo di fornitura dei vettori energetici e di manutenzione, nonché l’efficientamento energetico degli immobili, degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici del comune. Il valore della gara è di 35.271.583 euro. L’avviso scade il 31 ottobre.



A Teramo...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi