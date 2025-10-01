Parma, bando da 29,5 milioni per prevenire il rischio idrogeologico

A Parma parte il bando di accordo quadro per i lavori finalizzati alla prevenzione del rischio idraulico idrogeologico e alla manutenzione dei corsi d’acqua. La gara promossa dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dal valore di 29.505.167 euro, è divisa in 4 lotti: Parma - Baganza (importo 9.835.200 euro, Taro – Ceno (9.835.200 euro), Enza (4.917.383 euro), Stirone e aree di pianura (4.917.383 euro). Il termine per il ricevimento delle offerte scade il 30 ottobre...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi