L’Università di Palermo cerca partner privati per realizzare il data center da 39,8 milioni

L’Università di Palermo individua un partner privato per costituire una società a partecipazione mista pubblico privata con l’obiettivo di realizzazione il progetto MedComp Hub con il quale si intende costruire un Data Center. Il polo tecnologico mira a diventare un punto di riferimento per l’area mediterranea nel settore del Cloud Computing e dell’High Performance Computing, sfruttando la posizione strategica della Sicilia. Il valore della gara è di 39.780.460 euro. L’avviso scade il 20 ottobre....