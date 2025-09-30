Carceri, gara Invitalia da 28,5 milioni per ripristinare le celle inagibili
Il bando di accordo quadro riguarda lavori e servizi di ingegneria e architettura per interventi di manutenzione straordinaria in tutta Italia
Opere di edilizia penitenziaria al via in tutta Italia. L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - Invitalia assegna accordi quadro di lavori e servizi di ingegneria e architettura per interventi di manutenzione straordinaria mirati al ripristino delle camere inagibili all’interno degli istituti detentivi.
Il valore stimato degli interventi è di 28.586.300 euro. I lotti per i servizi di ingegneria sono: Piemonte - Liguria - Valle d’Aosta (importo: 184.700 euro...