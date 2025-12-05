Affidamento raccolta rifiuti, ok Corte conti alla trasformazione dell’azienda speciale in in house
Pare volgere al termine la vicenda dell’affidamento da parte di un gruppo di Comuni della Provincia di Trento alla ASIA, azienda speciale consortile oggi in procinto di diventare una società inhouse. La Corte dei conti di Trento, infatti, si è espressa, con la deliberazione n. 88/2025/PASP, a favore della trasformazione.
L’operazione si era arenata, infatti, sulla natura giuridica della azienda. Anac aveva deliberato nel senso della prevalenza della norma statale sulle disposizioni della Provincia...