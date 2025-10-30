Affidamento al secondo classificato alle stesse condizioni del primo salvo deroga espressa
Consentire una rinegoziazione delle condizioni economiche significherebbe, di fatto, alterare l’esito della competizione originaria
In caso di risoluzione contrattuale, la stazione appaltante che procede allo scorrimento della graduatoria deve affidare l’appalto al concorrente interpellato alle medesime condizioni economiche offerte dall’aggiudicatario originario, salvo che nella lex specialis di gara abbia introdotto una espressa clausola derogatoria.
In tal modo si esprime il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 8078/2025, chiamato a dirimere una questione relativa alle modalità di interpello del secondo classificato...
