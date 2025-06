Aggiudicazione prima della verifica dei requisiti? Ok con la convalida successiva

La stazione appaltante che, in violazione dell’iter procedurale delineato dall’articolo 17 del Dlgs 36/2023, abbia disposto l’aggiudicazione prima di aver operato la prescritta verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario, può legittimamente sanare questa irregolarità con un atto successivo di convalida, sulla base della disposizione di carattere generale contenuta nella legge 241 sul procedimento amministrativo. Si è espresso in questi termini il Tar Campania, Sez. I, 28 maggio 2025, n. 977...

