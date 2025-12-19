Al via il bando per la Città Italiana dei Giovani 2026, scadenza 15 febbraio

Promuovere progetti che trasformino le città in comunità solidali, resilienti e a misura di giovani seguendo gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Il Consiglio Nazionale dei Giovani, in collaborazione con il Dipartimento per le politiche giovanili e l’Agenzia Italiana per la Gioventù e con il supporto della Consulta di Anci Giovani, ha aperto il bando 2026 per assegnare il premio Città Italiana dei Giovani.

Obiettivi e finalità

L’iniziativa mira a riqualificare gli spazi...