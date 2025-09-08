Al via la riconversione in tram leggero della linea Torre Annunziata-Gragnano
L’appalto integrato promosso da Eav per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori ha un valore di 41.418.179 euro
Lavori ferroviari al via in Campania. Ente autonomo Volturno ha pubblicato un bando di appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la riconversione in tram leggero della linea ferroviaria Torre Annunziata - Castellammare di Stabia - Gragnano. Il valore delle opere è di 41.418.179 euro. Si partirà con il collegamento tra la vecchia stazione Fs di Gragnano con la fermata del liceo scientifico di Castellammare di Stabia e, successivamente, se l’iter proseguirà come...