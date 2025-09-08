Notizie Bandi

Al via la riconversione in tram leggero della linea Torre Annunziata-Gragnano

L’appalto integrato promosso da Eav per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori ha un valore di 41.418.179 euro

di Alessandro Lerbini

Lavori ferroviari al via in Campania. Ente autonomo Volturno ha pubblicato un bando di appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la riconversione in tram leggero della linea ferroviaria Torre Annunziata - Castellammare di Stabia - Gragnano. Il valore delle opere è di 41.418.179 euro. Si partirà con il collegamento tra la vecchia stazione Fs di Gragnano con la fermata del liceo scientifico di Castellammare di Stabia e, successivamente, se l’iter proseguirà come...

Gli ultimi contenuti di Notizie Bandi