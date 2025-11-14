Anas, bando da 300 milioni per il risanamento strutturale di opere d’arte
Ecogest si aggiudica la manutenzione del verde lungo il Grande raccordo anulare a Roma per circa 800mila euro
L’Anas ha promosso un accordo quadro da 300 milioni per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di opere d’arte. L’appalto è suddiviso in 8 lotti in quanto il valore di ciascun lotto è stato individuato utilizzando quale criterio di determinazione l’importo degli interventi di manutenzione programmata sulle opere d’arte dislocate nel territorio di riferimento di ciascun lotto che risultano già finanziati e tenendo in considerazione l’accesso alla concorrenza...