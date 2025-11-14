Notizie Bandi

Anas, bando da 300 milioni per il risanamento strutturale di opere d’arte

Ecogest si aggiudica la manutenzione del verde lungo il Grande raccordo anulare a Roma per circa 800mila euro

di Alessandro Lerbini

L’Anas ha promosso un accordo quadro da 300 milioni per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di opere d’arte. L’appalto è suddiviso in 8 lotti in quanto il valore di ciascun lotto è stato individuato utilizzando quale criterio di determinazione l’importo degli interventi di manutenzione programmata sulle opere d’arte dislocate nel territorio di riferimento di ciascun lotto che risultano già finanziati e tenendo in considerazione l’accesso alla concorrenza...

