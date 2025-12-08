Benevento, gara da 40,7 milioni per l’impianto di trattamento della frazione organica
Gli interventi riguardano lo Stir di Casalduni. Le offerte dovranno pervenire entro il 16 gennaio
Lavori di costruzione di impianti di trattamento dei rifiuti in provincia di Benevento. La Regione Campania ha promosso un bando per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori dell’impianto di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata nello Stir di Casalduni. Il valore stimato dell’intervento è di 40.737.565 euro.
Negli ultimi due anni sono stati raggiunti importanti obiettivi per il superamento delle pesanti criticità nella gestione del ciclo rifiuti nel Sannio, ossia...