Appalti, ribassi per le soglie delle gare comunitarie
Tre regolamenti appena pubblicati sulla Gazzetta Ue vanno a toccare lavori, servizi e forniture, progettazione, concessioni e settori speciali
Lieve ritocco al ribasso. E, quindi, meno spazio per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate. La Commissione europea ha rivisto le soglie comunitarie degli appalti pubblici per il biennio 2026-2027. Lo ha fatto con tre regolamenti (n. 2150, 2151 e 2152) appena pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Comunità europea che vanno a toccare lavori, servizi e forniture, progettazione, concessioni e settori speciali.
Le soglie fissate dalle direttive europee indicano l’ambito di applicazione...