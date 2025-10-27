Valutazione offerta con punteggio numerico solo con criteri chiari e trasparenti
Consiglio di Stato: se il bando prevede parametri generici il giudizio della commissione pecca di trasparenza e motivazione
In materia di contratti pubblici, aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio numerico attribuito ai singoli elementi dell’offerta tecnica può costituire motivazione autosufficiente dell’apprezzamento espresso, purché la legge di gara delinei un apparato di criteri, sub-criteri e relativi punteggi sufficientemente chiaro, analitico e articolato, tale da far comprendere il percorso logico-argomentativo seguito dalla commissione e da delimitare l’ambito della...
