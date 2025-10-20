Appalti di servizio illeciti, la frode impedisce la restituzione dell’Iva
Il contratto riqualificato in somministrazione esclude il diritto alla detrazione. Ma il rimborso dell’imposta versata è concesso solo se il contesto non è fraudolento
Nell’ambito delle moderne filiere produttive, la gestione delle attività di supporto – quali la logistica, la movimentazione di merci, la gestione di magazzini, le pulizie industriali – viene sempre più frequentemente affidata in outsourcing , con contratti che si presentano come appalti di servizi, ma che, in alcuni casi, celano un utilizzo non conforme della forza lavoro. Il confine tra appalto e somministrazione di lavoro rappresenta uno snodo delicato, non solo in ambito giuslavoristico, ma anche...