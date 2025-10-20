Costruzioni, nel 2023 cala (di poco) l’incidenza dell’economia sommersa
La fotografia dell’Istat. Il settore è al terzo posto per incidenza economica sul Pil settoriale e al quarto posto per l’incidenza di occupati irregolari
Cala, di poco, l’incidenza del lavoro sommerso sul Pil delle costruzioni, il cui settore resta però un protagonista importante dell’economia italiana irregolare. L’ultima fotografia dell’Istat pubblicata il 17 ottobre, con i dati relativi al 2023, conferma l’imponente massa economica prodotta dal lavoro sommerso (che sono cioè, secondo l’Istat, volontariamente celate alle autorità fiscali, previdenziali e statistiche): quasi 197,57 miliardi di euro nel 2023, 14,9 miliardi in più rispetto 2022 (che...