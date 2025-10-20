Sicurezza, il «rischio interferenze» è gestito tramite i Duvri
La domanda del lettore e la risposta dell’esperto
La domanda del lettore: Se un cantiere edile, all’interno di un’attività produttiva aziendale, rischia di interferire con le lavorazioni aziendali proprie del committente, o con quelle di eventuali ditte esterne rispetto al cantiere (per esempio, una ditta di manutenzioni che deve eseguire lavori di cablaggio di una macchina), quale documento è più idoneo per la gestione delle interferenze? In base all’articolo 298, recante «Principio di specialità », e all’articolo 97, recante «Obblighi del datore...