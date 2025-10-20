Immobiliare: logistica, difesa e infrastrutture rilanciano gli investimenti in Ue

Nel primo semestre, i negoziati sui dazi, i tassi in calo (ma non del tutto) e tutta l’incertezza dei primi mesi Trump hanno rallentato il mercato della logistica in Europa. Take-up in calo del 10% e spazi in costruzione in calo di quasi il 30 per cento. Però, nello stesso periodo, gli investimenti sono cresciuti del 28% rispetto allo stesso periodo 2024. A fare il punto è Cushman & Wakefield nell’ultimo report, oggetto anche di discussione nel corso di Expo Real, la fiera internazionale del Real...

